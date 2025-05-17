НАРами, КАБами и БпЛА атаковал враг Харьковщину: погибшая и пострадавшие
О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате ударов в городе Купянск погибла 55-летняя женщина, ранения получили мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет. А в селе Кутьковка пострадали 39-летний и 59-летний мужчины и 62-летняя женщина.
«Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения: 12 неуправляемых авиационных ракет; 4 КАБ; 3 БпЛА (тип уточняется); 1 БпЛА «Ланцет»; 7 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния»; 2 FPV-дрона», — уточнил Синегубов.
В Купянском районе в результате обстрелов повреждены два админздания, помещение коммунального предприятия, служебный автомобиль, восемь частных домов, газо- и электросети, магазин. В Изюмском районе пострадали два частных дома, гараж, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе повреждены забор и спецавтомобиль.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что за сутки на Харьковщине зафиксировали пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Изюмском и Купянском районах.
«В селе Подлиман управляемая бомба попала в частный дом, в результате чего загорелись его конструктивные элементы на площади 55 м кв. В селе Катериновка вражеский обстрел БпЛА вызвал возгорание сухого камыша и травы на открытой местности на площади 1,5 га. Также обстрел из РСЗО стал причиной пожара в лесном массиве Боровского лесничества вблизи села Новоплатоновка. Там возникло сразу несколько очагов возгорания общей площадью 3,4 га. Уже ночью против 17 мая вражеский ударный БпЛА попал в административное здание в селе Семеновка, вызвав пожар конструктивных элементов на площади 2 м кв», — отметили спасатели.
Читайте также: Армия РФ из авиации била по Харьковщине, где были атаки: данные ГШ на утро
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пожары, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «НАРами, КАБами и БпЛА атаковал враг Харьковщину: погибшая и пострадавшие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 09:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.".