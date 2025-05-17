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НАРами, КАБами и БпЛА атаковал враг Харьковщину: погибшая и пострадавшие

Происшествия 09:00   17.05.2025
Виктория Яковенко
НАРами, КАБами и БпЛА атаковал враг Харьковщину: погибшая и пострадавшие На фото село Подлиман/Олег Синегубов

О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате ударов в городе Купянск погибла 55-летняя женщина, ранения получили мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет. А в селе Кутьковка пострадали 39-летний и 59-летний мужчины и 62-летняя женщина.

«Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения: 12 неуправляемых авиационных ракет; 4 КАБ; 3 БпЛА (тип уточняется); 1 БпЛА «Ланцет»; 7 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния»; 2 FPV-дрона», — уточнил Синегубов.

В Купянском районе в результате обстрелов повреждены два админздания, помещение коммунального предприятия, служебный автомобиль, восемь частных домов, газо- и электросети, магазин. В Изюмском районе пострадали два частных дома, гараж, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе повреждены забор и спецавтомобиль.

обстрел Харьковщина
На фото село Подлиман/Олег Синегубов
обстрел Харьковщина
На фото село Подлиман/Олег Синегубов

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что за сутки на Харьковщине зафиксировали пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Изюмском и Купянском районах.

«В селе Подлиман управляемая бомба попала в частный дом, в результате чего загорелись его конструктивные элементы на площади 55 м кв. В селе Катериновка вражеский обстрел БпЛА вызвал возгорание сухого камыша и травы на открытой местности на площади 1,5 га. Также обстрел из РСЗО стал причиной пожара в лесном массиве Боровского лесничества вблизи села Новоплатоновка. Там возникло сразу несколько очагов возгорания общей площадью 3,4 га. Уже ночью против 17 мая вражеский ударный БпЛА попал в административное здание в селе Семеновка, вызвав пожар конструктивных элементов на площади 2 м кв», — отметили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 09:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.".