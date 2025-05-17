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Армия РФ из авиации била по Харьковщине, где были атаки: данные ГШ на утро

Фронт 08:11   17.05.2025
Виктория Яковенко
Армия РФ из авиации била по Харьковщине, где были атаки: данные ГШ на утро Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Тимофеевка, Хатнее и Крейдянка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполевка, Колодязи и в сторону Шейковки, Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область), Редкодуба и Зеленой Долины.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Тимофеевка, Хатнее и Крейдянка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".