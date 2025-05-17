Армия РФ из авиации била по Харьковщине, где были атаки: данные ГШ на утро

Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Тимофеевка, Хатнее и Крейдянка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполевка, Колодязи и в сторону Шейковки, Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область), Редкодуба и Зеленой Долины.