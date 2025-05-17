Армия РФ из авиации била по Харьковщине, где были атаки: данные ГШ на утро
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Тимофеевка, Хатнее и Крейдянка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполевка, Колодязи и в сторону Шейковки, Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область), Редкодуба и Зеленой Долины.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 08:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Тимофеевка, Хатнее и Крейдянка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".