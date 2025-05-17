ВС РФ провели разведоперацию на границе с Харьковщиной – ISW предположил зачем

Враг продолжил наступательные действия на Харьковском и Купянском направлениях, однако не имеет продвижений, информирует Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

По данным аналитиков, российский милитарист заявил, что ВС РФ продвинулись на 300 метров в направлении Волчанских Хуторов, но ISW это не подтверждает.

«Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, указывают на то, что российские войска недавно провели безуспешную разведывательную операцию к югу от Журавлевки (к северу от Харькова в Белгородской области) в направлении границы, возможно, для подготовки к предстоящим наступательным операциям в районе к западу от населенного пункта Стрелечье (чуть восточнее Журавлевки в Харьковской области)», — сообщили аналитики.

В ISW со ссылкой на официальные украинские источники добавили, что 15 мая российские войска атаковали в направлениях Курдеевки и Высокой Яруги и использовали неуказанное количество бронетехники и значительное количество вездеходов, а также мотоциклов.

«Украинская группа войск «Хортица» сообщила, что российские войска также атаковали в районе Глубокого, используя одну машину и шесть мотоциклов», — рассказали аналитики.