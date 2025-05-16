Россияне максимально копают оборонительные линии — Федоренко о Харьковщине 📹
О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.
«Сейчас противник от линии боестолкновения и на 30-40 км в глубину своего оперативного пространства максимально копает оборонительные линии. И также дополнительно FPV-дроны, которые поставляет нам украинский народ, которые мы получаем за счет государственных программ, сделали для противника передний край невыносимым. Вся почти броневая техника врага, которая появляется в зоне поражения, сгорает или поражается, выходит из строя», — рассказал командир.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
В посадках, продолжил Федоренко, россияне прячут свою технику в ямах, сверху накрывая бревнами, сеткой-рабицей и рыболовной сетью.
«Не буду говорить как, но мы нашли способ, каким образом сбивать ту защиту и наносить мощный удар прямо по укрытиям противника. Достаточно часто в них сгорает и техника в частности. Но для этого, как я сказал предварительно, нам необходимы те самые батарейки (для дронов — ред.), которые дают возможность не только залетать далеко, а которые дополнительно дают возможность работать в районе целей, высматривая, куда есть накат, где противник может маскировать ту или иную технику», — пояснил командир.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.".