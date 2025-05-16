«Готовы воевать вечно»: журналист заявил, что РФ грозила захватить Харьковщину

Журналист The Economist Оливер Кэррол, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что российская делегация на переговорах в Турции угрожала украинской тем, что захватит Харьковскую и Сумскую области.

В соцсети Х Кэррол процитировал якобы слова помощника российского президента Владимира Мединского: «Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени не понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?»

Журналист привел и другую цитату, которую его источники приписывают Мединскому: «Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряют больше своих близких. Россия готова воевать вечно».

«Хорошо осведомленный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня — только если Украина выведет войска из четырех «аннексированных» областей, которые Россия даже не контролирует полностью. Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую», — написал Кэррол.

Напомним, переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле завершились. По данным медиа, Россия выдвинула условие вывода украинских войск с территорий, которые не захватила военным путем, как предпосылку для режима тишины. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что делегации среди прочего говорили об обмене пленными в формате «1000 на 1000».