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«Готовы воевать вечно»: журналист заявил, что РФ грозила захватить Харьковщину

Мир 18:26   16.05.2025
Елена Нагорная
«Готовы воевать вечно»: журналист заявил, что РФ грозила захватить Харьковщину Фото: Андрей Ермак

Журналист The Economist Оливер Кэррол, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что российская делегация на переговорах в Турции угрожала украинской тем, что захватит Харьковскую и Сумскую области.

В соцсети Х Кэррол процитировал якобы слова помощника российского президента Владимира Мединского: «Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени не понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?»

Журналист привел и другую цитату, которую его источники приписывают Мединскому: «Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряют больше своих близких. Россия готова воевать вечно».

«Хорошо осведомленный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня — только если Украина выведет войска из четырех «аннексированных» областей, которые Россия даже не контролирует полностью. Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую», — написал Кэррол.

Напомним, переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле завершились. По данным медиа, Россия выдвинула условие вывода украинских войск с территорий, которые не захватила военным путем, как предпосылку для режима тишины. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что делегации среди прочего говорили об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналист The Economist Оливер Кэррол, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что российская делегация угрожала украинской тем, что захватит Харьковскую и Сумскую области.".