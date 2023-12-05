На Харьковщине возросла активность вражеских ДРГ: какая их цель – ответ ГПСУ
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию с ДРГ на границах с РФ.
«Риск от вражеских ДРГ он остается по-прежнему. Могу добавить, что в определенный период активность вражеских ДРГ фиксировалась преимущественно по Сумскому направлению. За последний период мы фиксируем работу диверсионно-разведывательных групп врага и по Харьковщине, и также это опасность и для Черниговщины», — отметил Демченко.
Он также заявил, что украинские защитники понимают эту угрозу – созданы противодиверсионные резервы, применяется БпЛА, чтобы мониторить линию границы.
«Задача у вражеских ДРГ – разоблачение мест расположения подразделений Сил обороны, чтобы в дальнейшем наносить удары, по возможности уничтожать наших защитников», – добавил Демченко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: активность, гпсу, граница, дрг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию с ДРГ на границах с РФ.".