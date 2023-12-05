На Харківщині зросла активність ворожих ДРГ: яка їхня мета – коментар ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував ситуацію із ДРГ на кордонах з РФ.
«Ризик від ворожих ДРГ він залишається як і раніше. Можу додати, що певний період активність ворожих ДРГ фіксувалася переважно по Сумському напрямку. За останній період ми фіксуємо роботу диверсійно-розвідувальних груп ворога і по Харківщині і також це небезпека і для Чернігівщини», – зазначив Демченко.
Він також заявив, що українські захисники розуміють цю загрозу – створені протидиверсійні резерви, застосовується БпЛА, щоб моніторити прикордоння і лінію кордону.
«Задача у ворожих ДРГ – викриття місць розташування підрозділів Сил оборони, щоб надалі завдавати удару, за можливості знищення наших захисників», – додав Демченко.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував ситуацію із ДРГ на кордонах з РФ.".