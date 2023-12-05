На Харківщині зросла активність ворожих ДРГ: яка їхня мета – коментар ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону прокоментував ситуацію із ДРГ на кордонах з РФ.

«Ризик від ворожих ДРГ він залишається як і раніше. Можу додати, що певний період активність ворожих ДРГ фіксувалася переважно по Сумському напрямку. За останній період ми фіксуємо роботу диверсійно-розвідувальних груп ворога і по Харківщині і також це небезпека і для Чернігівщини», – зазначив Демченко.

Він також заявив, що українські захисники розуміють цю загрозу – створені протидиверсійні резерви, застосовується БпЛА, щоб моніторити прикордоння і лінію кордону.

«Задача у ворожих ДРГ – викриття місць розташування підрозділів Сил оборони, щоб надалі завдавати удару, за можливості знищення наших захисників», – додав Демченко.