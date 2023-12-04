Раніше такої активності не було – Синєгубов про російські ДРГ на Харківщині

Російські ДРГ активізувалися у напрямку Харківської області – їхні висування фіксуються і на півночі, і на північному сході, підтвердив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Дійсно, раніше такої активності не було. Ми чітко розуміємо, що ворог не полишає своїх сподівань щодо міста Харкова та Харківської області. Ми до цього готові. Ну і він ось таким чином пробує дізнатися про можливі слабкі місця наших воїнів”, — говорить Синєгубов.

При цьому він зазначив, що мешканці регіону цього не відчувають.

“Оскільки наші Збройні сили присутні на всіх напрямках: і на півночі, і на північно-східному… Наші воїни свої позиції там боронять. І ворог відступає постійно. Однак факти висування таких диверсійно-розвідувальних груп ми фіксуємо і на півночі, і на північно-східному напрямку”, – сказав начальник ХОВА.

За його словами, будівництво фортифікаційних споруд триває у регіоні з початку повномасштабної війни.

“У нас є чотири досить небезпечні напрямки. Це північ нашої області, північно-східний напрямок, це Куп’янський, Лиманський напрямки, Борівський Ізюмського району. Там постійно працюємо над посиленням наших позицій, побудовою нових фортифікаційних споруд. І наші будівельники подекуди працюють на відстані одного кілометра від ворожих позицій”, – додав Синєгубов.