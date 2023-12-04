Раньше такой активности не было — Синегубов о российских ДРГ на Харьковщине
Российские ДРГ активизировались в направлении Харьковской области — их выдвижения фиксируются и на севере, и на северо-востоке, подтвердил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Действительно, раньше такой активности не было. Мы четко понимаем, что враг не оставляет своих надежд относительно города Харькова и Харьковской области. Мы к этому готовы. Ну и он вот таким образом пробует узнать о возможных слабых местах наших воинов», — говорит Синегубов.
При этом он отметил, что жители региона этого не чувствуют.
«Поскольку наши Вооруженные силы присутствуют на всех направлениях: и на севере, и на северо-восточном… Наши воины свои позиции там защищают. И враг отступает постоянно. Однако факты выдвижения таких диверсионно-разведывательных групп мы фиксируем и на севере, и на северо-восточном направлении», — сказал начальник ХОВА.
По его словам, строительство фортификационных сооружений продолжается в регионе с начала полномасштабной войны.
«У нас есть четыре достаточно опасных направления. Это север нашей области, северо-восточное направление, это Купянское, Лиманское направления, Боровское Изюмского района. Там постоянно работаем над усилением наших позиций, построением новых фортификационных сооружений. И наши строители иногда работают на расстоянии одного километра от вражеских позиций», — добавил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граница, дрг, рф, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские ДРГ активизировались в направлении Харьковской области — их выдвижения фиксируются и на севере, и на северо-востоке, подтвердил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".