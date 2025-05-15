«Все лайфхаки перепробовали» — спикеры ВСУ о борьбе россиян с речкой Оскол
Оскол оккупанты форсировали еще зимой — по льду. А когда он растаял, никак не могут придумать, что делать дальше. Подробности «мытарств» врага на правом берегу раскрыли спикеры ОТГ «Харьков» и ОСГВ «Хортица».
«Сейчас на Купянском направлении не такая высокая интенсивность, как была. В принципе, у нас на Севере она несколько снизилась в пользу Юга», — констатировал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.
Он прокомментировал ситуацию у оккупантов на правобережье реки Оскол в Купянском районе: «Скажем так, там нет особых лайфхаков. Даже не то что нет, они их все просто перепробовали. Есть река. Есть необходимость ее преодолеть, чтобы создать себе какую-нибудь линию снабжения. Преодолеть ее абсолютных лайфхаков нет. Если учесть то, что река вроде бы замерзать не планирует, то это можно сделать либо с помощью понтонного моста, либо с помощью других инженерных средств, либо с помощью плавсредств — лодок. Все это они перепробовали и пытаются пробовать все еще. Все это мы стараемся тем или иным образом нивелировать. Обычно простым образом – прилетом FPV-дрона во все, что там готовится».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Коллега Трегубова — спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин назвал непростой ситуацию в районе Двуречной.
Читайте также: В районе Липцев — обострение, заявили в ОТГ «Харьков»: бои идут прямо сейчас📹
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег с целью сохранения и расширения плацдарма, чтобы создать угрозу для города Купянск с севера или по правому берегу. Но, как говорил предыдущий спикер, чтобы эта угроза стала по-настоящему реальной, им нужно навести переправы через Оскол. Но этого, как они ни стараются, сделать им не удается. Обычно такую технику наша аэроразведка обнаруживает еще при приближении к берегу или, собственно, при раскладывании этих переправ. И, конечно, используются все имеющиеся и возможные огневые средства, чтобы уничтожить такую спецтехнику. Пока переправ через реку Оскол у россиян нет», — сообщил Шамшин.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, оскол, ОТГВ "Харьков", плацдарм, хортица;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Все лайфхаки перепробовали» — спикеры ВСУ о борьбе россиян с речкой Оскол»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 11:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оскол оккупанты форсировали еще зимой — по льду, а сейчас не поймут, что делать дальше. Подробности «мытарств» врага на берегу раскрыли спикеры ОТГ «Харьков» и ОСГВ «Хортица»".