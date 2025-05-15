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«Все лайфхаки перепробовали» — спикеры ВСУ о борьбе россиян с речкой Оскол

Фронт 11:48   15.05.2025
Оксана Горун
«Все лайфхаки перепробовали» — спикеры ВСУ о борьбе россиян с речкой Оскол Так ВСУ форсировали Оскол во время Харьковского контрнаступления. Скриншот

Оскол оккупанты форсировали еще зимой — по льду. А когда он растаял, никак не могут придумать, что делать дальше. Подробности «мытарств» врага на правом берегу раскрыли спикеры ОТГ «Харьков» и ОСГВ «Хортица».

«Сейчас на Купянском направлении не такая высокая интенсивность, как была. В принципе, у нас на Севере она несколько снизилась в пользу Юга», — констатировал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Он прокомментировал ситуацию у оккупантов на правобережье реки Оскол в Купянском районе: «Скажем так, там нет особых лайфхаков. Даже не то что нет, они их все просто перепробовали. Есть река. Есть необходимость ее преодолеть, чтобы создать себе какую-нибудь линию снабжения. Преодолеть ее абсолютных лайфхаков нет. Если учесть то, что река вроде бы замерзать не планирует, то это можно сделать либо с помощью понтонного моста, либо с помощью других инженерных средств, либо с помощью плавсредств — лодок. Все это они перепробовали и пытаются пробовать все еще. Все это мы стараемся тем или иным образом нивелировать. Обычно простым образом – прилетом FPV-дрона во все, что там готовится».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Коллега Трегубова — спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин назвал непростой ситуацию в районе Двуречной.

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Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Россияне продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег с целью сохранения и расширения плацдарма, чтобы создать угрозу для города Купянск с севера или по правому берегу. Но, как говорил предыдущий спикер, чтобы эта угроза стала по-настоящему реальной, им нужно навести переправы через Оскол. Но этого, как они ни стараются, сделать им не удается. Обычно такую ​​технику наша аэроразведка обнаруживает еще при приближении к берегу или, собственно, при раскладывании этих переправ. И, конечно, используются все имеющиеся и возможные огневые средства, чтобы уничтожить такую ​​спецтехнику. Пока переправ через реку Оскол у россиян нет», — сообщил Шамшин.

Автор: Оксана Горун
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«Все лайфхаки перепробовали» — спикеры ВСУ о борьбе россиян с речкой Оскол
«Все лайфхаки перепробовали» — спикеры ВСУ о борьбе россиян с речкой Оскол
15.05.2025, 11:48

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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 11:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оскол оккупанты форсировали еще зимой — по льду, а сейчас не поймут, что делать дальше. Подробности «мытарств» врага на берегу раскрыли спикеры ОТГ «Харьков» и ОСГВ «Хортица»".