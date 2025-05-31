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В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде (дополняется)

Происшествия 11:23   31.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде (дополняется)

Около 10:40 в Харькове было слышно взрывы.

Дополнено в 11:23. Как информирует глава ХОВА Олег Синегубов, враг КАБами ударил по региону. В поселке Васищево зафиксировали попадания по территории гражданского предприятия, повреждены здания. Пострадали два человека.

В поселке Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал один человек.

Дополнено 10:59. Взрывы, которые слышали в Харькове, раздались за пределами города, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено 10:45. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

10:40. В Воздушных силах ВСУ сообщали о КАБе, который летел в направлении города.

Читайте также: 13 ракет и более 40 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 11:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:40 в Харькове раздался взрыв. До этого горожане также слышали звуки взрывов, вероятно они звучали за пределами областного центра.".