В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде (дополняется)
Около 10:40 в Харькове было слышно взрывы.
Дополнено в 11:23. Как информирует глава ХОВА Олег Синегубов, враг КАБами ударил по региону. В поселке Васищево зафиксировали попадания по территории гражданского предприятия, повреждены здания. Пострадали два человека.
В поселке Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал один человек.
Дополнено 10:59. Взрывы, которые слышали в Харькове, раздались за пределами города, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Дополнено 10:45. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.
10:40. В Воздушных силах ВСУ сообщали о КАБе, который летел в направлении города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, взрыв, ВСУ, КАБ, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:40 в Харькове раздался взрыв. До этого горожане также слышали звуки взрывов, вероятно они звучали за пределами областного центра.".