В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде (дополняется)

Около 10:40 в Харькове было слышно взрывы.

Дополнено в 11:23. Как информирует глава ХОВА Олег Синегубов, враг КАБами ударил по региону. В поселке Васищево зафиксировали попадания по территории гражданского предприятия, повреждены здания. Пострадали два человека.

В поселке Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал один человек.

Дополнено 10:59. Взрывы, которые слышали в Харькове, раздались за пределами города, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено 10:45. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

10:40. В Воздушных силах ВСУ сообщали о КАБе, который летел в направлении города.