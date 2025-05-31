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13 ракет и более 40 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки — Синегубов

Происшествия 09:02   31.05.2025
Виктория Яковенко
13 ракет и более 40 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки — Синегубов Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

По данным Синегубова, армия РФ обстреляла регион из разного вида вооружения, в частности использовала: 11 неуправляемых авиационных ракет, одну ракету Х-35, тип еще одной устанавливается, два КАБа, 16 БпЛА типа «Герань-2», 26 БпЛА типа «Шахед» и один FPV-дрон.

«В результате обстрелов в Харькове пострадала 43-летняя женщина, в городе Изюм пострадали 30-летний и 28-летний мужчины, в поселке Васищево пострадали 69-летний мужчина и 67-летняя женщина», — сообщил глава ХОВА.

В результате ударов в Харькове повреждены два предприятия, два автомобиля и две многоэтажки. В Харьковском районе пострадали 10 частных домов, три хозяйственных постройки, автомобиль и гараж.

«В Изюмском районе повреждено админздание предприятия, 18 автомобилей, 12 частных домов, газовая сеть; в Купянском районе повреждены два частных дома, электросети; в Лозовском районе повреждены электросети; в Богодуховском районе поврежден частный дом и электросети», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 09:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.".