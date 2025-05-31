Live
  • Сб 31.05.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео)

Происшествия 06:40   31.05.2025
Виктория Яковенко
По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео) Фото: Anton Petrus

Под обстрелом российских БпЛА оказался город Изюм в Харьковской области.

О том, что в городе раздавались взрывы, написал глава ХОВА Олег Синегубов в 04:00.

«Предварительно, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия», — сообщил Синегубов.

Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко рассказал, что ночью по городу ударили восемь «Шахедов».

«К счастью, погибших нет, но есть легкораненые и люди с острой реакцией на стресс. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Попадания пришлись по восточной части города, повреждено одно из предприятий. Также получили повреждения более 30 частных домов. Повреждены газораспределительные сети», — отметил Федченко.

Видео: Изюмская ГВА

Напомним, ночью раздавались взрывы и в Харькове. Зафиксировали восемь «прилетов» БпЛА – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, информировал мэр Игорь Терехов. В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО, в Киевском – попадание в крышу на территории предприятия. Пострадал один человек.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ночью Харьков атаковали БпЛА: восемь «прилетов» в двух районах, пострадавший
Ночью Харьков атаковали БпЛА: восемь «прилетов» в двух районах, пострадавший
31.05.2025, 06:19
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
Дождь будет, но небольшой: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая
Дождь будет, но небольшой: прогноз погоды в Харькове и области на 31 мая
30.05.2025, 19:13
Новости Харькова – главное за 31 мая: ночью были взрывы – атаковали БпЛА
Новости Харькова – главное за 31 мая: ночью были взрывы – атаковали БпЛА
31.05.2025, 06:26
Ребенок погиб в ДТП под Харьковом: в НПУ опровергают, что копы гнались за авто
Ребенок погиб в ДТП под Харьковом: в НПУ опровергают, что копы гнались за авто
30.05.2025, 23:03
По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео)
По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео)
31.05.2025, 06:40

Новости по теме:

11:08
В Изюме пять БпЛА уничтожили склад с продуктами — прокуратура о «прилетах»
18:11
Изюм после ракетной атаки: в городе закрыли 32 вылетевших окна (фото)
08:07
Россияне ударили по центру Изюма ракетами и «Шахедами» — начальник ГВА
12:08
Нашел оружие в лесу и оставил у себя: жителю Изюма вручили подозрение
07:31
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский

Вы читали новость: «По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 06:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом российских БпЛА оказался город Изюм в Харьковской области.".