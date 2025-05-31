По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео)
Под обстрелом российских БпЛА оказался город Изюм в Харьковской области.
О том, что в городе раздавались взрывы, написал глава ХОВА Олег Синегубов в 04:00.
«Предварительно, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия», — сообщил Синегубов.
Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко рассказал, что ночью по городу ударили восемь «Шахедов».
«К счастью, погибших нет, но есть легкораненые и люди с острой реакцией на стресс. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Попадания пришлись по восточной части города, повреждено одно из предприятий. Также получили повреждения более 30 частных домов. Повреждены газораспределительные сети», — отметил Федченко.
Видео: Изюмская ГВА
Напомним, ночью раздавались взрывы и в Харькове. Зафиксировали восемь «прилетов» БпЛА – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, информировал мэр Игорь Терехов. В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО, в Киевском – попадание в крышу на территории предприятия. Пострадал один человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, предприятие, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 06:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом российских БпЛА оказался город Изюм в Харьковской области.".