По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия (видео)

Под обстрелом российских БпЛА оказался город Изюм в Харьковской области.

О том, что в городе раздавались взрывы, написал глава ХОВА Олег Синегубов в 04:00.

«Предварительно, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия», — сообщил Синегубов.

Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко рассказал, что ночью по городу ударили восемь «Шахедов».

«К счастью, погибших нет, но есть легкораненые и люди с острой реакцией на стресс. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Попадания пришлись по восточной части города, повреждено одно из предприятий. Также получили повреждения более 30 частных домов. Повреждены газораспределительные сети», — отметил Федченко.

Видео: Изюмская ГВА

Напомним, ночью раздавались взрывы и в Харькове. Зафиксировали восемь «прилетов» БпЛА – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, информировал мэр Игорь Терехов. В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО, в Киевском – попадание в крышу на территории предприятия. Пострадал один человек.