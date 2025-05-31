Ночью Харьков атаковали БпЛА: восемь «прилетов» в двух районах, пострадавший
После 03:00 в Харькове раздались взрывы. Два района города атаковали российские беспилотники.
Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что под ударом оказались Шевченковский и Киевский районы. На местах попадания произошли пожары.
«В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждено помещение и несколько автомобилей. В Киевском, в результате «прилета», в нескольких домах выбиты стекла», — рассказал мэр.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе БпЛА ударил в крышу на территории предприятия. Там пострадал один человек.
В Харькове зафиксировали восемь «прилетов» — два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, позже уточнил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 06:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 03:00 в Харькове раздались взрывы. Два района города атаковали российские беспилотники.".