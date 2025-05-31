Ночью Харьков атаковали БпЛА: восемь «прилетов» в двух районах, пострадавший

После 03:00 в Харькове раздались взрывы. Два района города атаковали российские беспилотники.

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что под ударом оказались Шевченковский и Киевский районы. На местах попадания произошли пожары.

«В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждено помещение и несколько автомобилей. В Киевском, в результате «прилета», в нескольких домах выбиты стекла», — рассказал мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе БпЛА ударил в крышу на территории предприятия. Там пострадал один человек.

В Харькове зафиксировали восемь «прилетов» — два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, позже уточнил Терехов.