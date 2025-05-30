Россияне вновь ударили по Васищево под Харьковом: двое пострадавших

Ракетному удару подвергся поселок Васищево, известно о двоих пострадавших, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также повреждениям подверглись восемь частных домовладений и автомобиль.

О ракете в направлении Васищево мониторинговые каналы предупреждали около 19:30.

Напомним, в ночь на 28 мая российские беспилотники атаковали пригород Харькова. В областном центре слышали взрывы. Впоследствии выяснилось: прилетело по поселкам Васищево и Безлюдовка. Также под ударом был Эсхар. Харьковская областная прокуратура сообщила: самый массированный налет был на Васищево. За полчаса по гражданскому предприятию в поселке ударили по меньшей мере девять беспилотников. На месте возник масштабный пожар, повреждены склады, уничтожена продукция. Пострадали трое сотрудников.