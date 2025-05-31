Новости Харькова – главное за 31 мая: ночью были взрывы – атаковали БпЛА

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:44

По Изюму ударили «Шахеды»: попадание – на территории предприятия

О том, что в городе раздавались взрывы, написал глава ХОВА Олег Синегубов в 04:00.

«Предварительно, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия», — сообщил Синегубов.

Начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко рассказал, что ночью по городу ударили восемь «Шахедов».

«К счастью, погибших нет, но есть легкораненые и люди с острой реакцией на стресс. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Попадания пришлись по восточной части города, повреждено одно из предприятий. Также получили повреждения более 30 частных домов. Повреждены газораспределительные сети», — отметил Федченко.

Видео: Изюмская ГВА

06:26

После 03:00 в Харькове раздались взрывы. Два района города атаковали российские беспилотники

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что под ударом оказались Шевченковский и Киевский районы. На местах попадания произошли пожары.

«В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО – повреждено помещение и несколько автомобилей. В Киевском, в результате «прилета», в нескольких домах выбиты стекла», — рассказал мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе БпЛА ударил в крышу на территории предприятия. Там пострадал один человек.

В Харькове зафиксировали восемь «прилетов» — два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, позже уточнил Терехов.