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Над Харьковом уничтожили вражеский БпЛА: есть ли последствия, сообщил Терехов

Происшествия 12:55   31.05.2025
Виктория Яковенко
Над Харьковом уничтожили вражеский БпЛА: есть ли последствия, сообщил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об успешной работе Сил обороны в городе.

«Силами нашей обороны был уничтожен боевой вражеский БпЛА над Киевским районом. Без последствий на земле», – рассказал мэр.

Отметим, что около 12:40 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова летит вражеский беспилотник.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 12:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об успешной работе Сил обороны в городе.".