Над Харьковом уничтожили вражеский БпЛА: есть ли последствия, сообщил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об успешной работе Сил обороны в городе.

«Силами нашей обороны был уничтожен боевой вражеский БпЛА над Киевским районом. Без последствий на земле», – рассказал мэр.

Отметим, что около 12:40 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова летит вражеский беспилотник.