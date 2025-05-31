Над Харьковом уничтожили вражеский БпЛА: есть ли последствия, сообщил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об успешной работе Сил обороны в городе.
«Силами нашей обороны был уничтожен боевой вражеский БпЛА над Киевским районом. Без последствий на земле», – рассказал мэр.
Отметим, что около 12:40 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова летит вражеский беспилотник.
Читайте также: В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Над Харьковом уничтожили вражеский БпЛА: есть ли последствия, сообщил Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об успешной работе Сил обороны в городе.".