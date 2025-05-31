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В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу – НПУ вводила операцию «Гром» 📹

Происшествия 19:34   31.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу – НПУ вводила операцию «Гром» 📹 Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали в Харькове вооруженного мужчину. Отмечается, что он устроил стрельбу посреди жилмассива.

«31 мая около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова – на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: Женя Зуб

Правоохранители рассказали, что в 16:20 ввели специальную полицейскую операцию «Гром».

«По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться. В результате слаженных действий спецназовцы полиции злоумышленника задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия», — сообщили в полиции.

Отмечается, что никто из граждан и полицейских не пострадал. Операцию «Гром» завершили в 17:45.

Видео: Telegram-канал monitor 1654 Харків

Сведения о происшествии следователи внесли в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство с применением оружия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 19:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове вооруженного мужчину. Отмечается, что он устроил стрельбу посреди жилмассива.".