В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу – НПУ вводила операцию «Гром» 📹

Правоохранители задержали в Харькове вооруженного мужчину. Отмечается, что он устроил стрельбу посреди жилмассива.

«31 мая около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова – на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: Женя Зуб

Правоохранители рассказали, что в 16:20 ввели специальную полицейскую операцию «Гром».

«По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться. В результате слаженных действий спецназовцы полиции злоумышленника задержали с применением спецсредств и огнестрельного оружия», — сообщили в полиции.

Отмечается, что никто из граждан и полицейских не пострадал. Операцию «Гром» завершили в 17:45.

Видео: Telegram-канал monitor 1654 Харків

Сведения о происшествии следователи внесли в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство с применением оружия.