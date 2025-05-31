Live
  • Сб 31.05.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция

Происшествия 15:11   31.05.2025
Виктория Яковенко
На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В многоэтажке на Харьковщине 29 мая мужчина до смерти избил жену, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы отметили, что к ним обратилась дочь убитой. Она рассказала, что мать долго не выходит на связь.

«По месту проживания супруг прибыли правоохранители, которые обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что накануне между супругами возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина неоднократно нанес потерпевшей телесные повреждения. От полученных травм 45-летняя женщина умерла на месте», – выяснили в полиции.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Выстрелил в любимую: ссора на Харьковщине завершилась трагически – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 31 мая: КАБы по пригороду, уничтожили БпЛА
Новости Харькова – главное за 31 мая: КАБы по пригороду, уничтожили БпЛА
31.05.2025, 14:21
Днем в Харькове и области будет опасная погода
Днем в Харькове и области будет опасная погода
31.05.2025, 10:13
В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде, есть пострадавшие 📷
В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде, есть пострадавшие 📷
31.05.2025, 14:19
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция
На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция
31.05.2025, 15:11
Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 мая: какой праздник и день в истории
31.05.2025, 06:00

Новости по теме:

16:29
Харьковчанок вербовали для сексуального рабства в Германии: что известно 📷
15:09
На Харьковщине заметили флаг «КГБ»: полиция нашла вероятного нарушителя
13:49
В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала
12:37
Харьковчанка погибла в ДТП на Ровенщине: кроссовер всмятку (фото)
20:59
В Харькове женщина отдала часы Apple «в аренду» незнакомцу в супермаркете

Вы читали новость: «На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоэтажке на Харьковщине 29 мая мужчина до смерти избил жену, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".