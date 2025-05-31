На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В многоэтажке на Харьковщине 29 мая мужчина до смерти избил жену, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы отметили, что к ним обратилась дочь убитой. Она рассказала, что мать долго не выходит на связь.
«По месту проживания супруг прибыли правоохранители, которые обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что накануне между супругами возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина неоднократно нанес потерпевшей телесные повреждения. От полученных травм 45-летняя женщина умерла на месте», – выяснили в полиции.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоэтажке на Харьковщине 29 мая мужчина до смерти избил жену, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".