На этой неделе на Харьковщине произошло убийство: что выяснила полиция

В многоэтажке на Харьковщине 29 мая мужчина до смерти избил жену, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы отметили, что к ним обратилась дочь убитой. Она рассказала, что мать долго не выходит на связь.

«По месту проживания супруг прибыли правоохранители, которые обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что накануне между супругами возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина неоднократно нанес потерпевшей телесные повреждения. От полученных травм 45-летняя женщина умерла на месте», – выяснили в полиции.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.