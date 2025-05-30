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Выстрелил в любимую: ссора на Харьковщине завершилась трагически – прокуратура

Общество 15:45   30.05.2025
Виктория Яковенко
Выстрелил в любимую: ссора на Харьковщине завершилась трагически – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

59-летнего мужчину на Харьковщине подозревается в убийстве своей сожительницы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 28 мая фигурант вместе со своей 52-летней любимой находился дома, в доме в поселке Покотиловка. Между ними произошла бытовая ссора, однако разрешить конфликт словами не удалось.

«Мужчина схватил обрез охотничьего одноствольного ружья и выстрелил в женщину. Выстрел оказался смертельным — потерпевшая умерла от полученного ранения в карете экстренной медицинской помощи», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители оперативно разоблачили мужчину. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

убил жену на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летнего мужчину на Харьковщине подозревается в убийстве своей сожительницы.".