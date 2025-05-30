Выстрелил в любимую: ссора на Харьковщине завершилась трагически – прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
59-летнего мужчину на Харьковщине подозревается в убийстве своей сожительницы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 28 мая фигурант вместе со своей 52-летней любимой находился дома, в доме в поселке Покотиловка. Между ними произошла бытовая ссора, однако разрешить конфликт словами не удалось.
«Мужчина схватил обрез охотничьего одноствольного ружья и выстрелил в женщину. Выстрел оказался смертельным — потерпевшая умерла от полученного ранения в карете экстренной медицинской помощи», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители оперативно разоблачили мужчину. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ружье, убил, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летнего мужчину на Харьковщине подозревается в убийстве своей сожительницы.".