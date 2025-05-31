«Игра на нервах» харьковчан, удары по транспорту и компаниям – обзор фронта

Пора защитить дороги Харьковщины от дронов. Западные СМИ играют на нервах харьковчан. Российское летнее наступление началось. Что действительно происходит у границы. Удары по рабочим местам и транспорту Харькова. Последние звонки под землей. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

В течение недели враг активизировал боевые действия в Харьковской области. Об этом свидетельствовала статистика в сводках Генштаба ВСУ, а также сообщения спикеров боевых бригад и командования обороняющих Харьков группировок. В большинстве своем россияне атакуют небольшими пехотными группами, используя для передвижения мотоциклы и квадроциклы. Такими «перебежками» им удалось местами добиться продвижения. Об ограниченных успехах оккупантов информировали группы украинских и американских аналитиков. Несколько раз Институт изучения войны сообщал, что российские военные взяли под контроль очередной кусок руин Волчанска – на северном, приграничном берегу реки Волча. И американские, и украинские осинтеры отметили продвижение захватчиков на правом фланге Волчанской обороны – в районе села Тихое. Однако сами защитники отмечали, что атаки россиян на этих участках фронта безуспешны. Такое заявление сделал офицер 57 ОМБр с позывным «Историк». Еще одним направлением, где Институт изучения войны и DeepState обнаружили продвижение захватчиков, стал правый берег Оскола – возле села Каменка. При этом зона российского контроля расширяется вглубь территории недалеко от госграницы. 30 мая американские аналитики сообщили, что зафиксировали российский «флаговтык» в приграничном селе Строевка. Они предположили, что село находится под контролем врага. В то же время DeepState проинформировал о продвижении россиян на Лиманском направлении — в районе села Редкодуб Донецкой области. В целом события уходящей недели свидетельствуют о начале российского летнего наступления.

Харьковщина нуждается в антидроновых сетках

На фоне активизации российского наступления и постоянных информационных волн о накоплении врагом сил у границы, военные и аналитики акцентируют внимание на вопросе, который нужно решать срочно. Это необходимость обезопасить логистику сил обороны от российских FPV-дронов. Во второй раз за две недели о проблеме написал заместитель командира 3 ОШБр, подполковник Максим Жорин. Он отмечает: дороги в прифронтовых районах Харьковщины нужно защищать антидроновыми сетками. Жорин уже писал, что расходы на такие сетки должны стать обязательной статьей местных бюджетов. На фоне сообщений о якобы готовящейся очередном наступлении на север Харьковщины офицер подчеркнул: хотя группировки россиян недостаточно, чтобы захватить регион, к угрозе следует отнестись максимально серьезно. В частности – срочно готовить логистику, фортификации, учитывающие современную войну с дронами, и закрывать дороги антидроновыми сетками. К этой же необходимости внимание власти пытаются привлечь военные аналитики «Информационного сопротивления».

«Проблема заключается в том, что почти по каждому из этих городов, например, Купянск – 25-30 километров, это зона, которую контролируют российские оккупационные войска в вопросах поражения FPV-дронами нашей логистики. Нашу логистику выбивают нон-стопом. И здесь возникает вопрос, что делать. И об этом опять же говорили не раз. Сетки. Надо натягивать сетки. Это делается? Пока нет», — сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

50-тысячная игра на нервах

Игра на нервах харьковчан продолжается. Если на прошлой неделе истерию о планах захвата Харьковской области нагнетали российские источники и лично Путин, то на этой неделе к процессу присоединились западные СМИ. С подачи британского телеканала «Sky News» с прошедших выходных в медиа, соцсетях и Telegram-каналах распространялась вторая паническая волна. Сообщали, что к границе с Харьковской областью враг то ли перебрасывает, то ли уже перебросил 50-тысячную группировку с Курщины, которая вот-вот начнет третье наступление на Харьков. В ВСУ решительно опровергли эту информацию.

«Я могу подтвердить, что 50 тысячная группировка, которая вроде бы враг стянул под Харьковщину с целью наступления на Харьков и чтобы прорвать нашу линию обороны — эта информация не соответствует действительности. Но такая информация, мы знаем, что была у некоторых западных медиа и ее подкупили во многих украинских Telegram-каналах», — отметил спикер ОТГ «Харьков» Павло Шамшин.

Оставить Харьков без работы и транспорта

Параллельно с информационными враг проводил и физические атаки на психику харьковчан. После определенной паузы, которую брали для «заигрываний» с Трампом, россияне вернулись к террору гражданских. Объектами для ударов стали крупные компании в пригороде Харькова – поселке Васищево, где работали сотни жителей региона. Так, враг уничтожил распределительный центр компании Омега, занимающейся продажами автозапчастей. Руководство компании в соцсетях обратилось к коллегам с просьбой трудоустроить своих сотрудников, оставшихся без рабочих мест. Значительные разрушения получили производственные помещения и склады соседей «Омеги» — предприятия «Харьков Химпром». Его директор Александр Тимофеев в комментарии МГ «Объектив» признался, что своими силами им с партнерами вряд ли удастся восстановить уничтоженное. Соответственно – размышляют о релокации, хотя сам Тимофеев хотел бы оставаться на Харьковщине, ведь предприятие дает работу более ста людям. В пятницу к ударам по рабочим местам харьковчан добавились удары по городскому транспорту.

Молодежь верит в Харьков

После ночи взрывов в Харькове в пятницу раздались последние звонки в школах. Праздновали под землей. Хотя отдельные выпускники станцевали прощальный школьный вальс в центре города.

«Сегодня более 10 тысяч школьников завершают свое обучение, более 40 тысяч студентов в высших учебных заведениях также завершают свое обучение и уже планируют свое будущее. И большее из них планируют свое будущее именно на Харьковщине, именно в городе Харькове. И это очень важно. И все они понимают цену этого их фактически праздника, то есть билета в будущее. Это то, что наши воины защищают свои позиции и нашу землю», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Журналистам харьковские школьники признавались: связывают свое будущее именно с Харьковом и не хотят никуда уезжать.