На Харьковщине более 10 тыс. школьников и 40 тыс. студентов завершили обучение
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Большинство выпускников на Харьковщине планируют свое будущее в родном регионе, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня более 10 тысяч школьников завершают обучение. Более 40 тысяч студентов также завершают свою учебу. И уже планируют свое будущее. И большинство из них планируют свое будущее именно в Харьковской области, именно в городе Харькове. Все они понимают цену их праздника, то есть билета в будущее – это то, что наши воины отстаивают свои позиции и нашу землю», — подчеркнул Синегубов.
Он уточнил, что последние звонки в регионе проходят в безопасных локациях с реагированием на воздушные тревоги.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство выпускников на Харьковщине планируют свое будущее в родном регионе, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".