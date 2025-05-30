На Харьковщине более 10 тыс. школьников и 40 тыс. студентов завершили обучение

Большинство выпускников на Харьковщине планируют свое будущее в родном регионе, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня более 10 тысяч школьников завершают обучение. Более 40 тысяч студентов также завершают свою учебу. И уже планируют свое будущее. И большинство из них планируют свое будущее именно в Харьковской области, именно в городе Харькове. Все они понимают цену их праздника, то есть билета в будущее – это то, что наши воины отстаивают свои позиции и нашу землю», — подчеркнул Синегубов.

Он уточнил, что последние звонки в регионе проходят в безопасных локациях с реагированием на воздушные тревоги.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»