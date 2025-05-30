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Последний звонок: в Харькове привели 10 интересных фактов о подземных школах

Общество 11:33   30.05.2025
Оксана Горун
Последний звонок: в Харькове привели 10 интересных фактов о подземных школах

30 мая в Харькове последние звонки в основном проходят онлайн из соображений безопасности. Но есть школьники, которые видят друг друга не только через экран — они учатся в укрытиях.

Мэрия города в последний день 2024/2025 учебного года опубликовала десяток фактов о подземной учебе в Харькове. В частности, подсчитали, что 12% уроков в городе проходят в укрытиях. Дети учатся на глубине пяти метров. Там есть комнаты психологической поддержки, а все учителя прошли специальное обучение по безопасности. Выпускники же будут под землей писать Национальный мультипредметный тест — и в отличие от школьников из других регионов страны, им не придется прерываться на воздушные тревоги.

Читайте также: Подсчитали, сколько детей до 18 лет учатся в Харькове и области: статистика

Подробнее — на фото.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 мая в Харькове последние звонки в основном проходят онлайн из соображений безопасности. Но есть школьники, которые видят друг друга не только через экран — они учатся в укрытиях".