Подсчитали, сколько детей до 18 лет учатся в Харькове и области: статистика

Главное управление статистики в Харьковской области накануне приближающегося Дня защиты детей опубликовало статистику о количестве учеников в регионе.

Согласно опубликованным данным, в Харьковской области на начало 2024/2025 учебного года в школах училось 204,5 тысячи детей. В заведениях профтехобразования — 1400 учеников в возрасте до 18 лет (на конец 2024 года). В заведениях специального предвысшего образования — 8000 несовершеннолетних слушателей, в вузах — 6000 студентов до 18-ти (на конец 2024 года).

Большая часть детей учится в Харькове. По данным директора Департамента образования Харьковского горсовета Ольги Деменко, в городе в уходящем учебном году в 184 школах обучали 100 тысяч детей, из них 54,5% находятся в городе. Большинство учится онлайн, но количество тех, кто ходит в подземные школы растет. Сейчас почти у 8800 школьников есть возможность сидеть за партами. По прогнозу, в этом году наберут около 5,5 тысячи первоклассников.