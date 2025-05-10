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Сколько в Харькове будет первоклассников: данные мэрии (видео)

Общество 17:05   10.05.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Сколько в Харькове будет первоклассников: данные мэрии (видео)

В Харькове уже подали заявление для зачисления в школы 4000 детей. Это на уровне прошлого года, сообщила директор департамента образования мэрии Ольга Деменко.

Время на подачу заявлений еще есть. В прошлом и позапрошлом годах к 1 сентября набиралось по 5,5 тысячи первоклашек.

«До войны мы набирали по 10 тысяч. Но, дай Бог, чтобы дети пришли и чтобы мы смогли их учить, — прокомментировала Деменко. — Среди детей, которые учатся в безопасных локациях, больше всего первоклассников, 45% всех первоклассников, которые находятся в городе, учатся офлайн. Это говорит о том, что у родителей есть доверие к работе наших учебных заведений».

Также директор департамента образования сообщила, что отдать детей учиться в школы Харькова будут агитировать и переселенцев.

«Харьков стал, пожалуй, таким гигантским пристанищем для внутренне перемещенных лиц. И на сегодня в Харькове проживает более 200 тысяч человек из Харьковской области, из других областей. Мы совместно с департаментом ВПЛ должны выйти на каждого ребенка, чтобы мы четко знали, что все дети, которые находятся в нашем городе, должны быть охвачены учебой. Мы придем к каждому ребенку и предложим обучение в наших школах», — заверила Деменко.

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Ранее она сообщила, что в 184 школах Харькова учатся 100 тысяч детей, из них 54,5% физически находятся в городе. Почти 8800 из них (то есть чуть более 16%)  учатся офлайн — в метро, подземных школах и противорадиационных укрытиях. Сейчас таких безопасных локаций в городе 12, и постоянно идет строительство новых. К новому учебному году рассчитывают создать места для «подземного обучения» еще 4000 школьников.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 17:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже подали заявление для зачисления в школы 4000 детей. Это на уровне прошлого года, сообщила директор департамента образования мэрии Ольга Деменко".