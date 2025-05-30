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Россияне воткнули флаг в селе у границы на Харьковщине — ISW

Фронт 09:35   30.05.2025
Оксана Горун
Россияне воткнули флаг в селе у границы на Харьковщине — ISW Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) зафиксировал «флаговтык» в селе Строевка на Купянщине.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 29 мая, показывают, что российские силы поднимают флаг на юго-западной окраине Строевки (к северо-востоку от Купянска у международной границы)», — сообщили аналитики ISW.

Исходя из этого, они пришли к выводу, что россияне захватили населенный пункт. О том же заявляло российское Минобороны и так называемые «военкоры». Однако украинская группа аналитиков DeepState не подтверждала подобную информацию и не вносила соответствующих изменений на карту фронта. Отметим, что тактика «флаговтыков» — отправки групп для размещения флагов в неконтролируемых населенных пунктах ради фото и отчетности — стала уже традиционной для оккупантов.

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Институт изучения войны также сообщил о незначительном продвижении россиян в руинах Волчанска — вдоль улицы Зерновая на севере разрушенного города. Бои, по данным аналитиков, шли в районах Волчанска, Старицы, к северу от Купянска — в районе Дорошовки, к северо-востоку от Купянска — в районе Красного Первого и вдоль госграницы границы — в районе Строевки и Каменки. На Боровском направлении враг незначительно продвинулся к юго-западу от Грековки (к юго-востоку от Боровой). Бои шли в районе Новой Кругляковки, Загрызово, Зеленого Гая, Надии и Грековки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) зафиксировал «флаговтык» в селе Строевка на Купянщине".