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DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта

Фронт 14:55   27.05.2025
Виктория Яковенко
DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта Фото: ОТГВ «Харьков»

Команда аналитиков «DeepState» обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.

В частности, речь идет о селе Каменка.

продвижение РФ на купянщине
Карта DeepState

Кроме этого, по данным DeepState, армия РФ имела успехи в районе поселка Котляровка Донецкой области.

продвижение РФ возле котляровки
Карта DeepState

Отметим, накануне команда аналитиков «DeepState» сообщила о продвижении оккупантов в районе села Тихое под Волчанском. Первые серьезные попытки начались еще 13-15 апреля, когда враг пару дней подряд проводили штурмовые действия. В это время состоялись первые продвижения россиян. А в последние недели противник редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось, заявили аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.".