DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта

Команда аналитиков «DeepState» обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.

В частности, речь идет о селе Каменка.

Кроме этого, по данным DeepState, армия РФ имела успехи в районе поселка Котляровка Донецкой области.

Отметим, накануне команда аналитиков «DeepState» сообщила о продвижении оккупантов в районе села Тихое под Волчанском. Первые серьезные попытки начались еще 13-15 апреля, когда враг пару дней подряд проводили штурмовые действия. В это время состоялись первые продвижения россиян. А в последние недели противник редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось, заявили аналитики.