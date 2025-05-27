DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта
Фото: ОТГВ «Харьков»
Команда аналитиков «DeepState» обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.
В частности, речь идет о селе Каменка.
Кроме этого, по данным DeepState, армия РФ имела успехи в районе поселка Котляровка Донецкой области.
Отметим, накануне команда аналитиков «DeepState» сообщила о продвижении оккупантов в районе села Тихое под Волчанском. Первые серьезные попытки начались еще 13-15 апреля, когда враг пару дней подряд проводили штурмовые действия. В это время состоялись первые продвижения россиян. А в последние недели противник редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось, заявили аналитики.
Читайте также: «Какая-то сила там собирается» — ОСГВ «Хортица» о ситуации на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, аналитики, каменка, карта, Купянщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.".