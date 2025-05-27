Live
  • Вт 27.05.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.57
  • EUR 47.3

«Какая-то сила там собирается» — ОСГВ «Хортица» о ситуации на Харьковщине

Фронт 13:18   27.05.2025
Виктория Яковенко
«Какая-то сила там собирается» — ОСГВ «Хортица» о ситуации на Харьковщине Скриншот

Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал, что сейчас происходит на фронте на Харьковщине.

«Безусловно, наблюдается то, что на Харьковщине есть определенное усиление. Но, если мы берем боестолкновение на Харьковщине – это Харьковское и Купянское направления, то их немного. То, что россияне могут нарастить, безусловно, они могут нарастить. Просто по состоянию на данный момент этого нет, но потенциал безумно есть. Да, какая-то сила там собирается», — подчеркнул Трегубов.

Однако подробнее об этой силе лучше расскажет Главное управление разведки, говорит Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на самом деле за «накопление войск» осуществляет РФ у границы Харьковской области. Он отметил: «Аномального ничего не наблюдается. Враг и не оставлял своих идей по поводу попытки продвинуться вглубь нашей территории по любым направлениям. Мы постоянно фиксируем и выходы диверсионно-разведывательных групп, и выходы малых групп, и бронетехнику. Однако после накопления идут несколько дней или недель активные штурмовые действия, после этого волна немного спадает – и дальше снова, и снова, и снова. И мы понимаем, что этот период года враг использует максимально для того, чтобы преуспевать по любым направлениям».

Читайте также: Что не делают для обороны на Харьковщине — Коваленко предупредил об угрозе

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
27.05.2025, 13:21
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
27.05.2025, 09:17
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
26.05.2025, 19:49
Атака БпЛА на Харьковщину ночью: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело»
Атака БпЛА на Харьковщину ночью: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело»
27.05.2025, 08:18
Смертельное ДТП в Харькове: водитель умер в «скорой» (фото)
Смертельное ДТП в Харькове: водитель умер в «скорой» (фото)
27.05.2025, 11:45
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40

Новости по теме:

08:31
Про десять атак на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ
08:04
ISW: «буферная зона» на Харьковщине нужна Путину, чтоб увеличить требования
07:05
Продвижение ВС РФ на севере Харьковщины: в DeepState сообщили подробности
16:48
На Харьковском и Купянском направлениях идут бои: Генштаб ВСУ на 16:00
13:16
Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState

Вы читали новость: ««Какая-то сила там собирается» — ОСГВ «Хортица» о ситуации на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал, что сейчас происходит на фронте на Харьковщине.".