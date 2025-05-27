«Какая-то сила там собирается» — ОСГВ «Хортица» о ситуации на Харьковщине
Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал, что сейчас происходит на фронте на Харьковщине.
«Безусловно, наблюдается то, что на Харьковщине есть определенное усиление. Но, если мы берем боестолкновение на Харьковщине – это Харьковское и Купянское направления, то их немного. То, что россияне могут нарастить, безусловно, они могут нарастить. Просто по состоянию на данный момент этого нет, но потенциал безумно есть. Да, какая-то сила там собирается», — подчеркнул Трегубов.
Однако подробнее об этой силе лучше расскажет Главное управление разведки, говорит Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на самом деле за «накопление войск» осуществляет РФ у границы Харьковской области. Он отметил: «Аномального ничего не наблюдается. Враг и не оставлял своих идей по поводу попытки продвинуться вглубь нашей территории по любым направлениям. Мы постоянно фиксируем и выходы диверсионно-разведывательных групп, и выходы малых групп, и бронетехнику. Однако после накопления идут несколько дней или недель активные штурмовые действия, после этого волна немного спадает – и дальше снова, и снова, и снова. И мы понимаем, что этот период года враг использует максимально для того, чтобы преуспевать по любым направлениям».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, фронт, харьковщина, хортица;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал, что сейчас происходит на фронте на Харьковщине.".