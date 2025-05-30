Последние звонки прозвучали в Харькове: Терехов — об образовательных планах
Праздничные мероприятия по случаю завершения учебного года прошли в Харькове в безопасных локациях — в подземных школах и метрошколе. В этом году в городе выпускаются 8,6 тысячи одиннадцатиклассников.
Мэр Игорь Терехов приветствовал учеников, благодарил родителей за поддержку детей и за то, что остаются в Харькове, а учителей — за их ежедневный самоотверженный труд, пишет пресс-служба горсовета.
Как отметил Терехов, около половины харьковских школьников живет в городе, все остальные находятся в разных регионах Украины и за рубежом. Мэр также напомнил, что в этом году в Харькове открыли три подземные школы, а всего их уже четыре. Кроме того, для обучения детей были обустроены помещения на шести станциях метрополитена. До 1 сентября планируют построить еще три полноценные подземные школы, а затем — еще три. Таким образом, в каждом районе города будет по одной такой школе, а в Салтовском — две.
«У нас уже есть проектно-сметная документация, поэтому строительство стартует в ближайшее время», — сказал городской голова.
Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.
Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».
21 апреля 2025-го года заработало заведение в Основянском районе почти на четыре сотни учеников, а 22 апреля — школа в Шевченковском районе на тысячу детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, новости Харькова, образование, последний звонок;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Праздничные мероприятия по случаю завершения учебного года прошли в Харькове в безопасных локациях — в подземных школах и метрошколе.".