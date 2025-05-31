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Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идут бои

Фронт 16:36   31.05.2025
Виктория Яковенко
Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идут бои Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник наступательных действий с начала суток не проводил, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах населенных пунктов Песчаное и Степовая Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день армия РФ совершила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира (Харьковская область), вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боев продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 16:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник наступательных действий с начала суток не проводил, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".