Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идут бои

На Харьковском направлении противник наступательных действий с начала суток не проводил, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах населенных пунктов Песчаное и Степовая Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день армия РФ совершила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира (Харьковская область), вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боев продолжаются.