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Авиаудары и не менее 15 атак на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:13   31.05.2025
Виктория Яковенко
Авиаудары и не менее 15 атак на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки враг пытался проводить штурмы на трех направлениях в Харьковской области. Где зафиксировали атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Белогоровки, Карповки, Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область).

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Также армия РФ наносила авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Ветеринарное, Белый Колодец и Староверовка Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг пытался проводить штурмы на трех направлениях в Харьковской области. Где зафиксировали атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".