Авиаудары и не менее 15 атак на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки враг пытался проводить штурмы на трех направлениях в Харьковской области. Где зафиксировали атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.
На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Белогоровки, Карповки, Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область).
Также армия РФ наносила авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Ветеринарное, Белый Колодец и Староверовка Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг пытался проводить штурмы на трех направлениях в Харьковской области. Где зафиксировали атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".