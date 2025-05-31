Авиаудары и не менее 15 атак на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки враг пытался проводить штурмы на трех направлениях в Харьковской области. Где зафиксировали атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Белогоровки, Карповки, Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область).

Также армия РФ наносила авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Ветеринарное, Белый Колодец и Староверовка Харьковской области.