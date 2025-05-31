«Была попытка забежать в село»: что происходит возле Строевки на Харьковщине
Войска РФ активизировались в «серой» зоне возле села Строевка Купянского района. Об этом сообщает команда аналитиков проекта «DeepState».
«Кацап активизировался и на данном участке в полосе одного из специализированных органов. К сожалению, противник стабильно бьет именно там, где этот орган стоит. Как это было на западном берегу Оскола, но это уже другая история», – пишут аналитики.
По данным DeepState, противник заходит в лесополосы как ДРГ и даже была попытка забежать в село.
«Но закреплять кацапы не торопятся. По всей вероятности, в ближайшее время противник применит такую же тактику и в селах западнее по государственной границе Украины», — считают аналитики.
Напомним, накануне Институт изучения войны (ISW) зафиксировал, что российские силы поднимали флаг на юго-западной окраине Строевки. Исходя из этого, они пришли к выводу, что россияне захватили населенный пункт. О том же заявляло российское Минобороны и так называемые «военкоры». Отметим, что тактика «флаговтыков» – отправка групп для размещения флагов в неконтролируемых населенных пунктах ради фото и отчетности – стала уже традиционной для оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 07:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ активизировались в «серой» зоне возле села Строевка Купянского района. Об этом сообщает команда аналитиков проекта «DeepState».".