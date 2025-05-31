В Харькове и области были пожары из-за «прилетов»: подробнее от ГСЧС
В регионе спасатели потушили три пожара, возникших в результате вражеских обстрелов в Харьковском районе области, Шевченковском и Киевском районах города.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, ночью в результате ударов БпЛА в Киевском районе произошел пожар на территории гражданского предприятия. Горела крыша на площади 250 м кв. Пострадал один человек.
В Шевченковском районе в результате попадания дронов горел бокс и два автомобиля на территории предприятия.
В поселке Коваленки из-за попадания ракеты горел гараж на площади 30 м кв. Пострадавших нет.
«За сутки спасатели ликвидировали пять пожаров в природных экосистемах на общей площади 1 га», — добавили в ГСЧС.
Напомним, ночью раздавались взрывы в Харькове. Зафиксировали восемь «прилетов» БпЛА – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, информировал мэр Игорь Терехов. В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО, в Киевском – попадание в крышу на территории предприятия. Пострадал один человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, ГСЧС, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2025 в 07:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В регионе спасатели потушили три пожара, возникших в результате вражеских обстрелов в Харьковском районе области, Шевченковском и Киевском районах города.".