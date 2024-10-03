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Вместо Московки – Мирное: депутаты облсовета переименовали село на Купянщине

Общество 14:11   03.10.2024
Виктория Яковенко
Вместо Московки – Мирное: депутаты облсовета переименовали село на Купянщине Фото: коллаж Люботинского горсовета

Депутаты Харьковского облсовета на сессии 3 октября поддержали ходатайство о переименовании села Московка Купянского района.

Теперь населенный пункт будет называться Мирное, сообщила депутат Галина Куц.

Она уточнила, что такое название депутаты приняли по результатам общественных обсуждений. Переименование рекомендовал УИНП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии 3 октября поддержали ходатайство о переименовании села Московка Купянского района.".