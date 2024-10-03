Вместо Московки – Мирное: депутаты облсовета переименовали село на Купянщине
Фото: коллаж Люботинского горсовета
Депутаты Харьковского облсовета на сессии 3 октября поддержали ходатайство о переименовании села Московка Купянского района.
Теперь населенный пункт будет называться Мирное, сообщила депутат Галина Куц.
Она уточнила, что такое название депутаты приняли по результатам общественных обсуждений. Переименование рекомендовал УИНП.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии 3 октября поддержали ходатайство о переименовании села Московка Купянского района.".