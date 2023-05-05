Блогера з Чілі, який прославляв рф і війну, затримали у Харкові
55-річний іноземний блогер публічно виправдовував збройну агресію рф і поширював фейки про війну в Україні та ображав українських захисників.
У фігуранта громадянство Чилі, але вже кілька років він мешкає у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Після початку повномасштабного вторгнення блогер активно підтримував дії рф на власних каналах у «Telegram» та «YouTube» із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників. Він писав дописи та знімав відеоролики про те, що вторгнення рф на територію України є «одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії» та додавав, що російські війська не обстрілюють мирне населення.
У своїх коментарях блогер заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масові вбивства рашистами мирних людей.
Крім того, підозрюваний звинувачував українських військових у постійних обстрілах Донбасу з 2014 року.
Іноземний блогер також через відеозв’язок брав участь у програмах новин на російських телеканалах як очевидець, який перебуває в Україні та «бачить все на власні очі». Російські журналісти називали його «независимым наблюдателем и мужественным человеком, который показывает правду, что происходит на территории Украины с первого дня спецоперации».
Під час обшуків за адресою проживання фігуранта знайшли мобільні телефони і комп’ютер із доказами незаконної діяльності.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.
Наразі блогеру повідомили про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно).
Суд обрав запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 16:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний іноземний блогер публічно виправдовував збройну агресію рф і поширював фейки про війну в Україні та ображав українських захисників.".