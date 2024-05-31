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“Знищити дорогу систему”. Чому влада не розміщує ЗРК Patriot у Харкові

Події 18:57   31.05.2024
Оксана Якушко
“Знищити дорогу систему”. Чому влада не розміщує ЗРК Patriot у Харкові

Чому влада не поспішає розміщувати у Харкові ЗРК Patriot і коли варто на це розраховувати, пояснив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.

Для ілюстрації військовий оглядач використав ворожі кадри удару російським дроном “Ланцет” по українському тралу з технікою. Кадри знято на Харківській окружній автодорозі. Перед ударом трал якийсь час супроводжував розвідувальний безпілотник-корегувальник.

«Це один із найяскравіших прикладів того, що розмови про розміщення в Харківській області ЗРК Patriot – це розмови про те, як знищити дорогу систему ППО на раз-два – три. Поки повітряний простір не буде повністю закритий від розвідувальних БПЛА і в цілому – малогабаритних повітряних об’єктів, що можна зробити за допомогою насичення району комплексами малого радіуса дії. Тобто спочатку не “Patriot закриє Харків”, а “ЗРК малого радіуса закриють Харків і заразом і Patriot”», – наголосив Коваленко.

І хоча ЗРК малого та середнього радіуса дії на бойовому чергуванні та на складах наших партнерів досить багато, як і ракет до них, не так голосно звучать запити на ці системи, зазначив військовий експерт.

Читайте також: Два Patriot захистять і Харків, і область: експерт пояснив, як працює система

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому влада не поспішає розмішати у Харкові ЗРК Patriot і коли варто на це розраховувати, пояснив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.".