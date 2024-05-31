Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове
Почему власти не спешат размешать в Харькове ЗРК Patriot и когда стоит на это рассчитывать, пояснил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Для иллюстрации военный обозреватель использовал вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой. Кадры сняты на Харьковской окружной автодороге. Перед ударом трал некоторое время сопровождал разведывательный беспилотник.
«Это один из ярчайших примеров того, что разговоры о размещении в Харьковской области ЗРК Patriot – это разговоры о том, как угробить дорогущую систему ПВО на раз — два – три. Пока воздушное пространство не будет полностью закрыто от разведывательных БПЛА и в целом – малогабаритных воздушных объектов РОВ, что можно сделать посредством насыщения района комплексами малого радиуса действия. То есть, первоначально не “Patriot закроет Харьков”, а “ЗРК малого радиуса закроют Харьков и заодно и Patriot”», — подчеркнул Коваленко.
И хотя ЗРК малого и среднего радиуса действия на боевом дежурстве и на складах наших партнёров довольно много, как и ракет к ним, не так громко звучат запросы на эти системы, отметил военный эксперт.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Коваленко., беспилотник, БПЛА, дрон, зрк, патриот, пво, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 18:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему власти не спешат размешать в Харькове ЗРК Patriot и когда стоит на это рассчитывать, пояснил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".