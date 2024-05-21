Два Patriot защитят и Харьков, и область: эксперт объяснил, как работает ПВО

Две системы Patriot могли бы помочь защитить небо не только над Харьковом, но и над всей областью, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Система передвигается. Есть система PAC-2 Patriot, она видит самолет на расстоянии примерно 160 километров. Этот самолет летит. Мы знаем, куда он сбросит корректируемую авиабомбу? Он сбросит ее на Волчанск, на позиции, или он ее сбросит на Харьков? Поэтому как мы можем сказать, что мы прикрываем? Все, что летит по Харькову, в том числе может лететь и по Харьковщине. Очень трудно определить, потому что расстояние небольшое. Не успеваешь сориентироваться, соответственно, нужно действовать», — пояснил Мусиенко.

Он также отметил, что система, как правило, срабатывает автоматически.

«Она фиксирует воздушную цель и срабатывает. Поэтому это будет Харьков, да. Это будет Харьковская область. Где-то будет в районе Дергачей лететь что-то, или будет лететь на Казачью Лопань, или еще куда-то будет лететь, будет лететь на Чугуев. Это будет сбивать система», — добавил эксперт.

Напомним, в интервью французскому информагентству AFP президент Владимир Зеленский говорил, что ведется ежедневная работа с союзниками, чтобы они передали две системы ПВО Patriot для защиты неба над Харьковщиной.