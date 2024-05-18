Зеленский AFP: как враг зашел на Харьковщину и ждать ли новых волн наступления

Активизация войск РФ на Харьковщине может быть лишь одной из волн наступления. Сейчас ситуация в регионе контролируемая, она лучше, чем была в первый день атак в приграничье, 10 мая, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP.

«Все входы врага на Харьковщину, работу их войск, все наступательные действия мы на сегодня контролируем. При входе были вопросы у военных, потому что у них сработала мощная РЭБ. Серьезная у них была достаточно операция. Она продолжается. Поэтому мы не можем сказать на сегодня, что все стабилизировано. Мы считаем, что могут быть некоторые волны, потому что есть перехват, работает разведка. Тем не менее ситуация контролируемая. Она лучше, чем была в первый день их входа. Мы усилились в том направлении. И важно, что харьковчане среди военных. Батальоны, бригады. В большинстве там харьковчане. Это очень важно», — сказал Зеленский.

На вопрос — как войскам РФ удалось так быстро зайти, если информация о подготовке возможного наступления обсуждалась уже давно — Зеленский ответил, что, во-первых, «их больше», а во-вторых — вдоль границы существует «серая зона».

«Они постоянно обстреливают, а ты им отвечаешь. Мы не стоим на границе. Вы не можете стоять, чтобы вас ежедневно расстреливали. Поэтому мы и говорим, что должен баланс быть в оружии, благодаря помощи наших партнеров. В технических характеристиках, дальнобойности. У меня бьет, например, до 20 километров, до границы. Моего лучшего артиллерийского выстрела. А у них, например, до 40. Вот вам и понятно, где «серая зона». Поэтому и вход», — пояснил президент.

Зеленский в очередной раз рассказал, что первая и вторая линии обороны находятся под обстрелами, поэтому их всегда строят военные, а третью, мощную бетонную линию — возводят уже с привлечением местных властей.

«Те, кто на «передке», они закапываются. Там нельзя было делать бетонную стену в любом случае. Потому что ты под обстрелами. И так везде», — продолжил президент.

Зеленский также отметил, что идет ежедневная работа с союзниками, чтобы они передали две системы ПВО Patriot для защиты неба над Харьковщиной.

«Мы сказали, что нам нужны две системы Patriot на Харьковщину. Да, это большие деньги. Одна система стоит 1,5 миллиарда. Ну проголосовали же 60. А можно нам три? Нам не нужно ничего, можно три? На Харьковщину поставить две системы — на головы военным не будут падать бомбы. Дальше — дальнобойные дать снаряды, и военный сможет отбивать», — сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что контрнаступление украинских сил будет, однако сроки прогнозировать не решился.

«Надо иметь укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующий шаг. Но для этого сначала нужно стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас очередь россиян. Сначала надо их остановить, и мы остановим их», — заявил Зеленский.