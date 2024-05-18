Зеленський AFP: як ворог зайшов на Харківщину і чи чекати нових хвиль наступу

Активізація військ РФ на Харківщині може бути лише однією із хвиль наступу. Наразі ситуація в регіоні контрольована, вона краща, ніж була в перший день атак у прикордонні, 10 травня, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP.

“Ми контролюємо всі входи ворога на Харківщину, роботу їхніх військ, всі наступальні дії ми на сьогодні контролюємо. При вході були питання у військових, тому що в них спрацювала потужна РЕБ. Серйозна в них була достатньо операція. Вона продовжується. Тому ми не можемо сказати на сьогодні, що все стабілізовано. Ми вважаємо, що можуть бути деякі хвилі, тому що є перехоплення, працює розвідка. Тим не менше, ситуація контрольована. Вона краще, ніж була у перший день їхнього входу. Ми посилились в тому напрямку. І важливо, що харків’яни серед військових. Батальйони, бригади. У більшості там харків’яни. Це дуже важливо”, – сказав Зеленський.

На питання – як військам РФ вдалося так швидко зайти, якщо інформація про підготовку можливого наступу обговорювалася вже давно – Зеленський відповів, що, по-перше, «їх більше», а по-друге – вздовж кордону існує «сіра зона».

“Вони постійно обстрілюють, а ти їм відповідаєш. Ми не стоїмо на кордоні. Ви не можете стояти, щоб вас щоденно розстрілювали. Тому ми й говоримо, що повинен баланс бути у зброї, завдяки допомозі наших партнерів. У технічних характеристиках. У далекобійності. У мене б’є, наприклад, до 20 кілометрів, до кордону. Мого найкращого артилерійського пострілу. А у них, наприклад, до 40. От вам і зрозуміло, де “сіра зона”. Тому і вхід”, – пояснив президент.

Зеленський вкотре розповів, що перша та друга лінії оборони знаходяться під обстрілами, тому їх завжди будують військові, а третю, потужну бетонну лінію – зводять уже із залученням місцевої влади.

“Ті, хто на “передку”, вони закопуються. Там не можна було робити бетонну стіну у будь-якому випадку. Тому що ти під обстрілами. І так всюди”, – продовжив президент.

Зеленський також зазначив, що триває щоденна робота із союзниками, щоби вони передали дві системи ППО Patriot для захисту неба над Харківщиною.

“Ми сказали, що нам потрібні дві системи Patriot на Харківщину. Так, це великі гроші. Одна система коштує 1,5 мільярда. Ну проголосували ж 60. А можна нам три? Нам не потрібно нічого, можна три? На Харківщину поставити дві системи – на голови військовим не будуть падати бомби. Далі – далекобійні дати снаряди, і військовий зможе відбивати”, – сказав глава держави.

Президент висловив упевненість, що контрнаступ українських сил буде, проте терміни прогнозувати не наважився.

“Треба мати укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступний крок. Але для цього спочатку потрібно стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз черга росіян. Спочатку треба їх зупинити, і ми зупинимо їх”, – заявив Зеленський.