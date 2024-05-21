Два Patriot захистять і Харків, і область: експерт пояснив, як працює система

Дві системи Patriot могли б допомогти захистити небо не лише над Харковом, а й над усією областю, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Система пересувається. Є система PAC-2 Patriot, вона бачить літак на дальності приблизно 160 кілометрів. Цей літак летить. Ми знаємо, куди він скине керовану авіабомбу? Він скине її на Вовчанськ, на позиції, чи він її скине на Харків? Тому як ми можемо сказати, що ми прикриваємо? Усе, що летить по Харкову, в тому числі може летіти й по Харківщині. Дуже важко визначити безпосередньо, тому що відстань невелика. Не встигаєш зорієнтуватися, відповідно, потрібно діяти”, – пояснив Мусієнко в етері нацмарафону.

Він також зазначив, що система, як правило, спрацьовує автоматично.

“Вона фіксує повітряну ціль і спрацьовує. Тому це буде Харків, так. Це буде Харківщина. Десь буде в районі Дергачів летіти щось, чи буде летіти на Козачу Лопань, чи ще кудись буде летіти, буде летіти на Чугуїв. Це буде збивати система”, – додав експерт.

Нагадаємо, в інтерв’ю французькому інформагентству AFP президент Володимир Зеленський говорив, що ведеться щоденна робота із союзниками, щоб вони передали дві системи ППО Patriot для захисту неба над Харківщиною.