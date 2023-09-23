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«Раздаем буржуйки, готовим дрова» — глава Купянщины о подготовке к зиме

Общество 13:00   23.09.2023
Виктория Яковенко
«Раздаем буржуйки, готовим дрова» — глава Купянщины о подготовке к зиме

В Купянском районе на Харьковщине готовятся к новому отопительному сезону, сообщил эфире нацмарафона врио начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Свет будет, то, что от нас зависит, мы все делаем. В основном в населенных пунктах, даже тех, которые прилегают к зоне боевых действий или под постоянными обстрелами, мы стараемся как можно быстрее восстанавливать электроснабжение. Единственное, у нас есть две громады – частично Двуречанская, полностью Петропавловская, где возобновление электроснабжения невозможно, поскольку обстрелы не дают возможности чинить, а именно разрушение там очень существенные. Для людей раздаем необходимые буржуйки, готовим дрова», – сказал Канашевич.

Он также рассказал, что ситуация в Купянском районе остается напряженной. Враг продолжает обстреливать населённые пункты.

«На протяжении всей недели у нас ситуация не изменилась. В большинстве своем страдают те населенные пункты, которые расположены вдоль линии фронта. Это и Купянск, и Петропавловка, и Кучеровка, и Двуречная, Купянск-Узловой, Ковшаровка страдала. Продолжаются обстрелы и управляемыми авиабомбами», — сказал Канашевич.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине готовятся к новому отопительному сезону, сообщил эфире нацмарафона врио начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.".