«Роздаємо буржуйки, готуємо дрова» – голова Куп’янщини про підготовку до зими

В Куп’янському районі на Харківщині готуються до нового опалювального сезону, повідомив в етері нацмарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Світло буде, те, що від нас залежить ми все робимо. Здебільшого в населених пунктах, навіть тих, які прилеглі до зони бойових дій, або які під постійними обстрілами, ми намагаємося якнайшвидше відновлювати електропостачання. Єдине, у нас є дві громади – частково Дворічанська, повністю Петропавлівська, де відновлення електропостачання неможливе, оскільки обстріли не дають можливості відновляти, а саме руйнування там дуже суттєве. Для людей роздаємо необхідні буржуйки, готуємо дрова», – сказав Канашевич.

Він також розповів, що ситуація в Куп’янському районі залишається напруженою. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти.

«Впродовж всього тижня у нас ситуація не змінилася. Здебільшого страждають ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту. Це і Куп’янськ, і Петропавлівка, і Кучерівка, і Дворічна, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка страждала. Продовжуються обстріли й керованими авіабомбами», – зазначив Канашевич.