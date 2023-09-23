«Роздаємо буржуйки, готуємо дрова» – голова Куп’янщини про підготовку до зими
В Куп’янському районі на Харківщині готуються до нового опалювального сезону, повідомив в етері нацмарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Світло буде, те, що від нас залежить ми все робимо. Здебільшого в населених пунктах, навіть тих, які прилеглі до зони бойових дій, або які під постійними обстрілами, ми намагаємося якнайшвидше відновлювати електропостачання. Єдине, у нас є дві громади – частково Дворічанська, повністю Петропавлівська, де відновлення електропостачання неможливе, оскільки обстріли не дають можливості відновляти, а саме руйнування там дуже суттєве. Для людей роздаємо необхідні буржуйки, готуємо дрова», – сказав Канашевич.
Він також розповів, що ситуація в Куп’янському районі залишається напруженою. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти.
«Впродовж всього тижня у нас ситуація не змінилася. Здебільшого страждають ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту. Це і Куп’янськ, і Петропавлівка, і Кучерівка, і Дворічна, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка страждала. Продовжуються обстріли й керованими авіабомбами», – зазначив Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі на Харківщині готуються до нового опалювального сезону, повідомив в етері нацмарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".