ДТП в Харькове: водитель говорит, что выпил после аварии – патрульная полиция

Общество 13:35   12.09.2025
Виктория Яковенко
ДТП в Харькове: водитель говорит, что выпил после аварии – патрульная полиция

Сообщения об аварии на переулке Михаила Корнакова копы получили 11 сентября около 13:00.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области установили, что водитель авто Nissan не убедился в безопасности движения и въехал в припаркованную машину.

«Во время общения полицейские обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Гражданин сообщил, что переволновался и употреблял алкоголь уже после ДТП. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения порядка мужчина согласился», — рассказали правоохранители.

Драгер показал 2.39 промилле. Мужчина с результатом согласился. Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пятеро — дети. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00 часов. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.

Виктория Яковенко
