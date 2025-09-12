ДТП у Харкові: водій каже, що випив після аварії – патрульна поліція

Повідомлення про аварію на провулку Михайла Корнакова копи отримали 11 вересня близько 13:00.

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області встановили, що водій авто «Nissan» не впевнився в безпечності руху та в’їхав у припарковану машину.

«Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин повідомив, що перехвилювався та вживав алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння порядку чоловік погодився», – розповіли правоохоронці.

Драгер показав 2.39 проміле. Чоловік з результатом погодився. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Нагадаємо, раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що в регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях вже загинули 65 людей, серед них п’ятеро – діти. Різні травми отримали 573 людини. Аналіз, який провели поліціянти, свідчить: найбільш аварійно небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00 години. А пік кількості ДТП припадає на проміжок із 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, але й пішоходів. Адже кількість автопригод із ними також збільшується.