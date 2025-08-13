Live
Овощи на Харьковщине подешевели на 27%, выросли в цене топливо и алкоголь

Общество 14:52   13.08.2025
Виктория Яковенко
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июле по сравнению с июнем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в июле по сравнению с июнем снизились на 0,4%, с начала года выросли на 6,2% (по Украине по сравнению с июнем снизились на 0,2%, с начала года выросли на 6,3%)», – информируют специалисты.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на топливо (на 4,3%). Также подорожали алкоголь и сигареты (на 3,6%). Прибавили в цене макароны и фрукты (на 1,5% и 1,1% соответственно). Кроме того, подорожала рыба.

При этом подешевели овощи (на 27,3%). Снизились цены на сахар (на 5,5%), одежду и обувь (на 2,7%), молоко (на 1,3%), сыр (на 1,1%) и немного на яйца (на 0,3%).

