Привел последний аргумент: мужчина бутылкой разбил голову приятелю в Харькове
В Салтовском районе Харькова во время распития алкоголя мужчина бутылкой разбил голову оппоненту в споре, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел в общежитии – там обнаружили мужчину без сознания и с разбитой головой. Следователи установили, что накануне вечером трое мужчин в комнате общежития распивали алкогольные напитки. Двое поспорили. Злоумышленник несколько раз ударил пустой бутылкой из-под водки по голове своего знакомого, из-за чего тот потерял сознание.
Правоохранители разыскали и задержали 61-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
В настоящее время злоумышленнику выбирают меру пресечения.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкоголь, бутылка, Нацполиция, разбил голову, спор, Харьков;
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 21:05;