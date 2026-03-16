Live

Привел последний аргумент: мужчина бутылкой разбил голову приятелю в Харькове

Происшествия 21:05   16.03.2026
В Салтовском районе Харькова во время распития алкоголя мужчина бутылкой разбил голову оппоненту в споре, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в общежитии – там обнаружили мужчину без сознания и с разбитой головой. Следователи установили, что накануне вечером трое мужчин в комнате общежития распивали алкогольные напитки. Двое поспорили. Злоумышленник несколько раз ударил пустой бутылкой из-под водки по голове своего знакомого, из-за чего тот потерял сознание.

Правоохранители разыскали и задержали 61-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

В настоящее время злоумышленнику выбирают меру пресечения.

Читайте также: Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта

Популярно
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта
16.03.2026, 18:34
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, пострадали охранники (фото)
16.03.2026, 16:40
Дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 17 марта в Харькове и области
16.03.2026, 20:08
Подростка, якобы славившего РФ, избили в центре Харькова — полиция проверяет
16.03.2026, 19:24
Новости по теме:

12.09.2025
ДТП в Харькове: водитель говорит, что выпил после аварии – патрульная полиция
13.08.2025
Овощи на Харьковщине подешевели на 27%, выросли в цене топливо и алкоголь
19.07.2025
Пьяный подросток на Харьковщине хотел покончить с собой: кто продал алкоголь
15.07.2025
Контрафакта на миллион нашли в гараже в городе на Харьковщине (фото)
14.05.2025
Водитель въехал в припаркованное авто в Харькове и пил алкоголь при патрульных


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Привел последний аргумент: мужчина бутылкой разбил голову приятелю в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 21:05;

