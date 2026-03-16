Привел последний аргумент: мужчина бутылкой разбил голову приятелю в Харькове

В Салтовском районе Харькова во время распития алкоголя мужчина бутылкой разбил голову оппоненту в споре, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в общежитии – там обнаружили мужчину без сознания и с разбитой головой. Следователи установили, что накануне вечером трое мужчин в комнате общежития распивали алкогольные напитки. Двое поспорили. Злоумышленник несколько раз ударил пустой бутылкой из-под водки по голове своего знакомого, из-за чего тот потерял сознание.

Правоохранители разыскали и задержали 61-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

В настоящее время злоумышленнику выбирают меру пресечения.

