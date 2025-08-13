Овочі на Харківщині подешевшали на 27%, зросли у ціні паливо й алкоголь

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у липні порівняно з червнем та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у липні порівняно із червнем знизилися на 0,4%, з початку року зросли на 6,2% (по Україні порівняно із червнем знизилися на 0,2%, з початку року зросли на 6,3%)», – інформують фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на паливо (на 4,3%). Також подорожчали алкоголь та сигарети (на 3,6%). Додали в ціні макарони та фрукти (на 1,5% та 1,1% відповідно). Крім того, подорожчала риба.

При цьому подешевшали овочі (на 27,3%). Знизились ціни на цукор (на 5,5%), одяг і взуття (на 2,7%), молоко (на 1,3%), сир (на 1,1%) та трохи на яйця (на 0,3%).