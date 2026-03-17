Яка ситуація з підтопленнями на Харківщині – оперативна інформація ДСНС
Ситуація із підтопленнями на Харківщині нормалізувалася. Минулого тижня рятувальники кілька разів виїжджали за такими заявками, але масових звернень не надходило.
Про це на брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
За його словами, випадки підтоплень фіксували переважно в населених пунктах Ізюмського району. Водночас він наголосив, що наразі ситуація нормалізувалася.
“Зараз нормалізувалася, але будемо моніторити дану ситуацію. Якщо складатиме необхідність залучення співробітників та підрозділів ДСНС для допомоги комунальним службам, то ДСНС буде залучатися”, — зазначив Василенко.
Нагадаємо, 4 березня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що з початку року на Харківщині було зафіксовано підтоплення понад 360 будинків. Найбільш складна ситуація спостерігалася в Ізюмському районі. У громадах вживали заходів для забезпечення роботи дренажних систем та каналів. Також постраждалі мешканці почали отримувати грошові компенсації за місцевими програмами.
• Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 14:10;