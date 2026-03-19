Боїв на Харківщині стає більше: 24 атаки відбили українські воїни
Вранці 19 березня в Генштабі ЗСУ розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 14 разів у районі Ветеринарного, Зеленого, Приліпки, Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Чугунівки, Охрімівки та Бочкового.
Тим часом на Куп’янщині – СОУ відбили десять атак у бік Куп’янська, Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6831 дрон–камікадзе та здійснив 3534 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 110 – із реактивних систем залпового вогню“, – відзначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 08:15;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 08:15;